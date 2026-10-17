У Німеччині зупинили публікацію історії кохання між українкою і російським вояком

Німецьке видавництво Molino зупинило публікацію художнього роману про кохання між українкою та російським військовим після критики, що твір романтизує війну.

Про це агентству DPA повідомив керівник видавництва Маттіас Слунічек, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Слунічек заявив, що видавництво вирішило на прохання авторки та після численних критичних відгуків не публікувати роман "Ким я є, коли ти дивишся на мене".

У критичних повідомленнях до видавництва лунали сумніви про те, наскільки чутливо воно поставилося до досвіду українців і як воно підходить до зображення війни з огляду на те, як рекламують роман.

У повідомленнях зазначалося, що зображення російського військового як рятівника та коханого української цивільної жінки в окупованому Херсоні ризикує романтизувати реальність окупації, насильства та страждань цивільного населення України.

"Авторський задум полягав у тому, що двоє людей зустрічаються і людський зв’язок виявляється сильнішим за зовнішні обставини. Насправді це роман, який утверджує гуманність і мир та виступає проти війни", – сказав Слунічек.

В анотації до книжки йдеться: "Коли російські війська окуповують місто, українська цивільна жінка Люсія втрачає майже все, що досі визначало її життя. Після вибуху її рятує російський військовий у масці. Невдовзі між ними виникають таємні й пристрасні стосунки. Що ближче Люсія знайомиться з чоловіком за маскою, то очевиднішим стає, що кохання не може ані скасувати насильство, ані зняти провину".

Авторка книжки Юна Лібрехт заявила агентству, що хоче перепросити, якщо хтось відчув себе ображеним або скривдженим. За її словами, вона не хотіла нікого образити чи романтизувати війну.

Вихід книжки був запланований на 1 листопада.

У вересні спецслужба Латвії провела рейди в мережі книгарень, що продає російськомовні книги.

Нагадаємо, раніше Ватикан під час Хресної ходи співставив свідчення українця і росіянина, в МЗС України висловлювали розчарування.