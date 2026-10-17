Папа Римський залишив лікарню у Римі після операції на легені

Папа Римський Лев XIV у суботу залишив лікарню в Римі через чотири дні після госпіталізації для операції на правій легені, на тлі якої у глави Ватикану підтвердили рак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Ansa.

Усього через чотири дні після госпіталізації для операції на правій легені Папа Римський Лев XIV залишив клініку в Римі. Понтифік вийшов із лікарні пішки в супроводі лікарів, вітаючи вірян і зупиняючись, щоб поспілкуватися з деякими з них, перш ніж сісти в автомобіль та вирушити у напрямку Ватикану.

фото: Ansa

"Завтра він прочитає молитву "Ангелус" з вікна папських апартаментів", – уточнили в пресслужбі Ватикану.

"З огляду на результати аналізів крові та рентгенологічного обстеження грудної клітки, проведених сьогодні вранці, а також оцінку клінічного стану Святого Отця визнано придатним до виписки", – йдеться в медичному бюлетені, оприлюдненому Ватиканом і підписаному доктором Луїджі Карбоне та професором Стефано Маргаріторою.

Перед випискою Папа Римський відслужив месу в залі на десятому поверсі клініки, яку впродовж останніх днів облаштували як каплицю на час перебування понтифіка в лікарні.

Нагадаємо, у Папи Римського Лева XIV діагностували рак легені, але йому успішно провели операцію з видалення нижньої частки правої легені.

Лев XIV у неділю, 11 жовтня, сам оголосив світові новину про свою операцію, виступаючи з балкона на площі Святого Петра. Він розповів, що вузлик у його легені було виявлено під час нещодавніх медичних обстежень, і додав, що "лікарі вважають операцію доцільною".