ЗМІ: радник прем’єра Британії з нацбезпеки думає звільнитись, у нього "виснаження і стрес"

Радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Павелл розглядає можливість залишити посаду через виснаження та стрес.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, пише "Європейська правда".

За словами друзів Павелла, він уже тривалий час говорить про намір піти з посади. Повідомлення про те, що радник планує залишити Даунінг-стріт до кінця року, з’явилися ще в лютому.

Як стало відомо виданню, Павелл розглядає можливість піти у відставку з посади після того, як поскаржився на "виснаження та стрес".

Обговорення його майбутнього посилилося після того, як поліція Лондона почала перевіряти допис його дружини, журналістки та письменниці Сари Гелм, про організацію Palestine Action, діяльність якої заборонена у Великій Британії.

Гелм написала в соцмережі X: "Боже, допоможи нам, авторам, які підтримують Палестину та Palestine Action". Вона коментувала відео з критикою письменниці Саллі Руні, чиї романи прибрали з продажу у Великій Британії через її підтримку цієї організації.

Допис Гелм інтерпретували як прихильність до угруповання. У поліції Лондона повідомили, що оцінюють допис, аби визначити, чи потрібне подальше розслідування. Пізніше Гелм опублікувала ще один допис, у якому подякувала своїм прихильникам.

На Даунінг-стріт дистанціювалися від її висловлювань. "Ці погляди належать окремій особі, яка жодним чином не представляє уряд", – заявив речник британського уряду.

Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

У серпні 2026 року США запровадили санкції проти британської організації Palestine Action.