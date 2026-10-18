Польща задіяла авіацію та призупинила роботу двох аеропортів через атаки РФ на Україну

Польща підняла у повітря військову авіацію та призупинила роботу аеропортів Жешува та Любліна на тлі російських атак на західні регіони України.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі в X, пише "Європейська правда".

Як зазначили в командуванні, у зв’язку з ударами Росії по західній частині України, що здійснюються із застосуванням безпілотних літальних апаратів, у польському повітряному просторі діє військова авіація.

Оперативне командування Збройних сил Польщі задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності, йдеться у заяві.

Наголошується, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.

У зв’язку з операціями польської авіації було тимчасово призупинено роботу аеропортів Любліна та Жешува, повідомило польське агентство з аеронавігаційного обслуговування.

Варто зазначити, що у неділю біля Любліна шукають об’єкт, який міг порушити повітряний простір Польщі.

Як повідомлялося, вранці у неділю Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт, було задіяно військову авіацію союзників.

Згодом уламки ймовірного дрона були знайдені у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви. У Литві припускають, що він міг залетіти з Польщі.