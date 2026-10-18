Віцепрезидент США знайшов винних у насильстві під час протестів у Франції

Віцепрезидент США Джей Ді Венс переконаний, що у насильстві під час нещодавніх протестів у Франції винні "західні ліберали", які привезли до країни "третій світ".

Про це він написав у мережі X, передає "Європейська правда".

Венс коментував нічне відео з французького Ліможа, де протестувальники підпалили будівлю мерії XIX століття. Він завуальовано звинуватив міграцію з третіх країн світу у насильстві під час протестів.

"Західні ліберали завезли "третій світ" до Франції та інших країн в ім’я різноманітності та співчуття. Вони проігнорували фундаментальні питання асиміляції та сумісності. Їм казали, що це призведе саме до такого, але вони не прислухалися", – написав віцепрезидент США.

"Я молюся, щоб Франція – прекрасна країна з дивовижними людьми – зупинила це божевілля, перш ніж згорять ще більше її історичних пам’яток", – додав він.

Венс зазначив, що Сполучені Штати можуть зіштовхнутися з подібною ситуацією – у разі перемоги демократів на виборах до Конгресу.

"І я сподіваюся, що американці звертають на це увагу. Ось таке майбутнє для вашої країни прагнуть створити демократи в Конгресі", – написав посадовець.

Як повідомлялося, після масштабних протестів у Франції, які переросли у погроми, мародерство та насильницькі сутички, правоохоронці затримали понад 1200 осіб.

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць тривають протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання. Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що старшокласників-учасників протестів "використовують" політичні сили напередодні президентських виборів у країні, які відбудуться у квітні 2027 року.