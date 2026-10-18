Лідер британських "зелених" каже, що резолюція про сіонізм залишатиметься чинною два роки

Лідер британської Партії зелених Зак Поланскі заявив, що суперечлива резолюція щодо сіонізму, яку нещодавно ухвалила його партія, буде офіційною позицією партії щонайменше два роки.

Про це він сказав у неділю, 18 жовтня, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Поланскі зазначив, що резолюції, ухвалені на їхній конференції, мають термін дії 24 місяці.

"Я не збираюся намагатися її скасувати. За першої ж можливості я хочу внести до неї зміни. Я хочу відійти від ідеї однієї держави й натомість виступити за те, щоб ізраїльтяни та палестинці самі вирішували, яким буде їхнє майбутнє", – сказав він.

Нагадаємо, "Зелені" ухвалили резолюцію, в якій сіонізм визначено як "політичну ідеологію, що закликає до створення – а тепер, коли вона вже існує, до збереження – етнонаціоналістичної єврейської держави на території історичної Палестини з виключенням та/або пануванням над неєврейським населенням".

Для інших, зокрема для єврейської громади у Великій Британії, сіонізм означає право єврейського народу на власну батьківщину.

Після цього Міністерство закордонних справ Ізраїлю заборонило лідеру Партії зелених в’їзд до країни.

А прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем виключив партнерство Лейбористської партії з Партією зелених після ухвалення резолюції.

Також писали, що британська Комісія з питань рівності та прав людини звернулася до Партії зелених після ухвалення нею резолюції "сіонізм – це расизм" через побоювання щодо можливої дискримінації євреїв.