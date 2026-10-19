У Канаді пожежа за лічені секунди охопила військових на навчаннях: 4 загиблих, 39 постраждалих

У Канаді 4 військовослужбовців загинули і ще 39 людей зазнали поранень внаслідок масштабної пожежі на військовій базі в провінції Альберта під час навчань із бойовою стрільбою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

За словами генерал-майора Вейда Ратленда, військове керівництво знало про пожежу вже кілька годин, але вважало, що її вдалося достатньо локалізувати, щоб навчання могли тривати. Однак раптово змінився напрямок вітру, і полум’я швидко поширилося в бік військових.

"Коли вітер змінився, пожежа була за кілометр від них. Для пожежі ненормально подолати кілометр за 36 секунд", – сказав він на пресконференції в Едмонтоні.

За словами Ратленда, командир, який перебував на місці , розповів йому, що військові менш ніж за хвилину перейшли від ситуації, коли не бачили вогню, до моменту, коли опинилися в оточенні полум’я.

Пожежа спалахнула в суботу під час бойових навчань за участю роти "Чарлі" 3-го батальйону легкої піхоти принцеси Патриції, підрозділу сухопутних військ Канади. Близько 84 військовослужбовців розділили на дві групи: одна тренувалася на полігоні для метання гранат, інша відпрацьовувала атаки на імітовані позиції противника. Вогонь охопив другу навчальну зону. Слідчі ще не встановили причину займання сухої трави.

За Ратленда, батальйон готувався до швидкого розгортання для реагування на міжнародні кризи, а також до місії з посилення канадського військового контингенту в Латвії навесні наступного року.

Прем’єрка Альберти Даніель Сміт повідомила, що медичну допомогу отримують 39 постраждалих.

19 людей перебувають у критичному стані, восьмеро – у стабільному, а 12 можуть самостійно пересуватися. Деякі постраждалі зазнали тяжких опіків і можуть потребувати інтенсивного лікування протягом тижнів або місяців.

Прем’єр Канади Марк Карні назвав інцидент однією з найтяжчих трагедій канадських військових у мирний час. Він розпорядився приспустити прапори на будівлях органів влади по всій країні.

Нагадаємо, на території однієї з військових частин у Польщі вранці 7 жовтня виявили тіло солдата, який ніс вартову службу.

У вересні в Латвії на навчаннях НАТО зі стрільби зазнали поранень італійські військові.