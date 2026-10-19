Літак з Ізраїлю до Австрії екстрено сів у Болгарії через загрозу вибуху, підняли винищувач

Рейс авіакомпанії Austrian Airlines з Тель-Авіва до Відня був змушений здійснити позапланову посадку в столиці Болгарії в неділю ввечері через повідомлення про загрозу вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що після того, як літак вилетів з Ізраїлю, було отримане анонімне повідомлення про закладену бомбу.

"Ми підтверджуємо, що надійшла погроза щодо рейсу OS82 із Тель-Авіва до Відня, через яку літак був змушений здійснити проміжну посадку в Софії", – повідомила речниця авіакомпанії виданню. Вранці в Austrian Airlines заявили, що під час обшуку небезпечних предметів не виявили.

Літак приземлився в Софії о 20:42. Йдеться про Airbus A320, який ретельно обстежили. На борту перебували 51 пасажир і 6 членів екіпажу. Після завершення перевірки літака пасажирам запропонували пересісти на найближчі доступні альтернативні рейси.

Як повідомило в ніч проти понеділка радіо Ö3, літак приземлився у Відні приблизно за пів години до випуску новин о 4:00 за місцевим часом.

За даними агентства AFP із посиланням на сервіс Flightradar24, близько 21:10 літак увійшов у повітряний простір Румунії, після чого змінив курс на південь і повернув у напрямку Болгарії, де приземлився в Софії. За інформацією платформи моніторингу авіаруху ADS-B Exchange, приблизно в цей самий час літак подав сигнал лиха.

Міністерство транспорту Болгарії повідомило, що Військово-повітряні сили країни направили винищувач МіГ-29 для супроводу літака. За даними міністерства, у Софії створили кризовий штаб. Відповідні органи розпочали розслідування інциденту.

Цей випадок став черговим у низці подібних погроз щодо літаків, пов’язаних з Ізраїлем. Минулого тижня погрози про мінування також отримали два рейси авіакомпанії Delta. Обидва повідомлення виявилися хибними тривогами.

Нагадаємо, 13 жовтня у німецькому Нюрнберзі закрили аеропорт після надзвичайної ситуації в повітрі, під час якої пасажирський лайнер з грецького острова Корфу довелось супроводити винищувачам.

В аеропорту "Лейпциг/Галле" 17 жовтня стався інцидент з транспортним засобом, який протаранив огорожу.