Литва і країни НАТО розпочинають навчання з протидії гібридним загрозам

На Балтійському морі, поблизу порту Клайпеди, а також на заході Литви 19 жовтня розпочинаються міжнародні військові навчання, спрямовані на протидію гібридним загрозам.

Про це в понеділок повідомила муніципальна влада Клайпеди, пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Під час навчань литовські військові та військовослужбовці країн НАТО відпрацьовуватимуть взаємодію з державними установами та іншими організаціями.

Навчання, що триватимуть до 30 жовтня, відбуватимуться в муніципалітетах Клайпеди та Клайпедського району, Паланги та Нерінги, а також на Балтійському морі.

Військовослужбовці й офіцери носитимуть тактичну форму, матимуть при собі вогнепальну зброю та інше військове спорядження, пересуватимуться пішки й на транспортних засобах.

Сценарії навчань також передбачатимуть використання безпілотників, гелікоптерів, кораблів та інших плавзасобів, а також холостих боєприпасів і піротехніки.

У муніципалітеті зазначили, що під час навчань дотримуватимуться вимог безпеки, а також правил пожежної безпеки й охорони довкілля.

Як повідомлялось, у листопаді 1500 європейських військових відпрацюють у Польщі процедуру розгортання військ в Україні на випадок укладення перемир’я з Росією.

В Естонії 16 жовтня розпочались німецько-естонські військові навчання Brave Blue 26, які триватимуть до 27 жовтня.