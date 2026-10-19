Прем'єр Латвії ще на тиждень відклав переговори щодо формування нового уряду

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, якому після перемоги на парламентських виборах президент доручив формування нового уряду, розпочне переговори з потенційними партнерами по коаліції наступного тижня.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

У середу, 28 жовтня, очолюваний Кулбергсом "Об’єднаний список" планує зустрітися з нинішніми партнерами по коаліції – Національним об’єднанням та "Новою єдністю".

Крім того, "Об’єднаний список" планує зустрітися й з іншими партіями, представленими в Сеймі.

"Формування уряду ми розпочнемо з домовленості про те, як будемо працювати, які зміни здійснимо та як будемо звітувати про виконану роботу. Я хочу створити команду, яку об’єднують чіткі цілі та готовність досягати їх навіть тоді, коли доводиться ухвалювати складні рішення. Довіру виборців потрібно виправдати конкретним результатом", – наголосив Кулбергс.

Формування нового уряду Латвії за підсумками виборів до 15-го Сейму відбувається повільно.

Після виборів до Сейму понад два тижні Кулбергс не розпочинав офіційних переговорів, пояснюючи це зайнятістю поточною роботою.

У понеділок, 12 жовтня, Кулбергс говорив, що переговори між потенційними коаліційними партнерами не відбудуться, оскільки він брав участь у дискусії щодо майбутнього багаторічного бюджету ЄС, що вважав пріоритетом.

Минулого тижня президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявляв, що не бачить приводу для занепокоєння через те, що формування нового уряду поки що затягується.