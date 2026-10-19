Мерц застеріг від недооцінки впливу Росії на європейські суспільства

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від самозаспокоєння щодо небезпеки, яку становить Росія.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Мерц заявив, що очільник Кремля Владімір Путін прагне не лише перемогти Україну, а й підірвати демократію в Європі.

"Моє найбільше занепокоєння викликає недооцінка впливу Росії на наші суспільства. Росія рухається до дестабілізації всього політичного устрою нашого європейського континенту", – акцентував канцлер Німеччини.

Він зауважив, що багато людей, у тому числі в Німеччині, не сприймають цю загрозу достатньо серйозно.

"Вони не бачать, у чому насправді полягає мета Росії. Це не лише територіальні завоювання в Україні. Вони бояться демократії. Вони бояться відкритих суспільств. Вони бояться успіху європейської інтеграції", – сказав Мерц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що європейські уряди усвідомили серйозність ситуації, в якій вони опинилися, і зараз проводять реформу оборони, щоб стати більш незалежними.

"Ми чуємо цей сигнал тривоги. І ми намагаємося зайняти таку позицію, яка зробить нас достатньо сильними, щоб конкурувати та самостійно захищатися в рамках НАТО", – додав він.

Кілька днів тому глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

Також нещодавно головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич визнав, що гібридна війна Росії проти Європи дестабілізує суспільства континенту, але попередив Москву, що Альянс завжди готовий відповісти на будь-який напад.