Опитування: 65% швейцарських виборців хочуть відмовитися від угоди на F-35 зі США

Майже дві третини швейцарських виборців хочуть відмовитися від угоди про закупівлю винищувачів F-35 у США.

Про це йдеться в опитуванні для медіагрупи Tamedia/20 Minuten, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

За результатами останнього опитування, лише 28% виборців хотіли б продовжити закупівлю, тоді як 65% виступають проти.

Суспільний опір щодо угоди з урядом США посилився на тлі торговельних напружень з адміністрацією американського президента Дональда Трампа, а також того, що в парламентському звіті зроблено висновок, що фіксованої ціни на 36 літаків ніколи не існувало.

Міністр оборони Мартін Пфістер зазначив, що швейцарцям доведеться придбати менше літаків, щоб утримати витрати на закупівлю в межах ліміту, затвердженого виборцями – 6 мільярдів швейцарських франків.

У березні писали, що Швейцарія планує придбати у США лише близько 30 винищувачів F-35 замість запланованих 36, а також розглядає можливість закупівлі європейської системи протиповітряної оборони, щоб компенсувати затримки з наявними закупівлями.

Нагадаємо, у серпні минулого року швейцарські політики з різних партій закликали скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35 у американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на товари з цієї країни.

Угоду про закупівлю американських винищувачів парламент Швейцарії схвалив ще у вересні 2022 року.

А у грудні 2025 року Швейцарія підписала контракт з американською компанією Lockheed Martin про закупівлю перших восьми винищувачів F-35.