Прем’єру Фінляндії прозвітували про інциденти з проникненням в оселі депутатів парламенту

У п’ятницю прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо отримав від відповідальних органів огляд даних щодо безпеки депутатів на тлі інцидентів з проникненням до помешкань парламентарів.

Про це повідомили в офісі прем’єра Фінляндії, пише "Європейська правда".

Глава уряду зазначив, що влада ставиться серйозно до цих інцидентів і сподівається на належне розслідування правоохоронними органами.

"Я отримав вичерпний огляд подій у парламенті. Ми ставимося до цього серйозно, особливо з огляду на те, що це стосується законодавчого органу і, отже, безпосередньо – самої суті нашої демократії. Водночас ми впевнені, що органи влади ретельно розслідують події й у цьому випадку", – заявив Орпо.

Парламент співпрацює з поліцією Гельсінкі та Центральним кримінальним управлінням, які розслідують цю справу.

Щодо цих випадків подано заяви про злочин. Поліція розпочала попереднє розслідування цієї справи.

Напередодні стало відомо, що за останні тижні до помешкань кількох депутатів парламенту Фінляндії, ймовірно, проникали сторонні особи: таких випадків було не менше 20.

Писали, що правоохоронці розпочнуть розслідування інцидентів із ймовірним проникненням в будинки депутатів.

Нагадаємо, у червні стало відомо, як журналістка потрапила на роботу до маєтку прем’єра Швеції, обдуривши спецслужби.

У січні литовська поліція розпочала розслідування за фактом незаконного проникнення в будівлю Міністерства культури у Вільнюсі.