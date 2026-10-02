Зеленський підписав закон про участь України в Європейському оборонному фонді

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь в Європейському оборонному фонді (ЄОФ).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Участь України у Фонді сприятиме поглибленню оборонно-промислового співробітництва з ЄС, залученню українських компаній до спільних проєктів у сфері досліджень, розроблення й виробництва оборонної продукції та технологій, а також нарощуванню інноваційного й виробничого потенціалу українського оборонно-промислового комплексу.

Європейський оборонний фонд є інструментом ЄС для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок, а також зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази.

Нагадаємо, Європейський парламент у середу, 16 вересня, проголосував за нові правила, які, зокрема, дозволяють фінансування витрат на випробування оборонних розробок в Україні через Європейський оборонний фонд.

Ці зміни є частиною пакета "Омнібус V", який має спростити та прискорити процедури у сфері безпеки й оборони. Пакет також передбачає скорочення термінів видачі дозволів на оборонні проєкти, спрощення внутрішньоєвропейських поставок оборонної продукції та закупівель.

Після того Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь України в Європейському оборонному фонді.