Міністр оборони Польщі прокоментував повідомлення про підготовку закону щодо готовності до війни

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив підготовку законопроєкту про готовність країни на випадок війни та пояснив, чому це необхідно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

У четвер видання Rzeczpospolita повідомило, що в Міністерстві оборони Польщі розробляють законопроєкт про повну готовність держави на випадок війни. Це також підтвердив у ефірі RMF FM заступник міністра оборони Цезарій Томчик. Він сказав, що міністерство вже кілька тижнів готує законодавчі акти, які мають стати "саме таким передвоєнним законом" і стосуватимуться, зокрема, перекидання військ союзників на територію країни.

"Якщо іноземні ракети порушують наш повітряний простір, якщо дрони літають прямо біля польського кордону, якщо в Люблінському та Підкарпатському воєводствах ми змушені безперервно надсилати оповіщення, бо існує загроза, бо відбуваються акти диверсій, бо порушується сигнал GPS, бо перерізаються кабелі на дні Балтійського моря, заради бога, то коли ж буде ситуація загрози, як не в такі моменти? Коли ми маємо про це говорити, як не зараз? Коли ми маємо готуватися?", – зазначив Косіняк-Камиш у відповідь на повідомлення преси..

Косіняк-Камиш пояснив, що "йдеться також про адаптацію законодавства та винесення висновків з війни в Україні". "Це не можна переносити один в один, але є певні джерела натхнення і, безперечно, висновки, які з цього випливають", – сказав він.

Глава Міністерства оборони повідомив, що закон стосуватиметься, зокрема, "взаємовідносин між окремими органами влади" та ситуацій кризового управління. Він наголосив, що "не хоче нікого лякати", але обов’язком уряду є "бути в готовності, бути підготовленим до найскладніших сценаріїв".

Положення, над якими працює Міністерство оборони, мають дозволити, зокрема: дострокове перекидання військ, у тому числі союзних; підготовку інфраструктури; розширення кола суб’єктів, що беруть участь у системі управління обороною держави; зміну правил проведення навчань, оборонних курсів, а також проведення оборонних навчань.

Нагадаємо, Польща з 1 жовтня змінює свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

Від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця.