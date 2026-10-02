У Британії завершили розслідування смерті десантника в Україні внаслідок нещасного випадку

У Британії завершили розслідування загибелі в Україні десантника Джорджа Гулі, дійшовши висновку, що він помер унаслідок вибуху, а обставини його смерті не викликають підозр.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Розслідування обставин смерті молодшого капрала Джорджа Гулі, яке цього тижня частково проходило в закритому режимі, встановило, що 6 грудня 2025 року він "зазнав численних поранень унаслідок вибуху".

28-річний Гулі помер від отриманих поранень у лікарні Києва через три дні. Він став першим британським військовослужбовцем, який загинув в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Старший коронер Оксфордширу Даррен Солтер заявив, що отримав "обмежені докази" щодо обставин і причини вибуху, але смерть Гулі "не викликає підозр".

Місце вибуху також невідоме, за винятком того, що він стався далеко від лінії фронту.

У звіті коронера зазначається, що перед смертю в Києві Гулі доправили щонайменше з однієї іншої лікарні в Україні.

У заяві в грудні Міністерство оборони Великої Британії назвало Гулі "видатним військовослужбовцем і здібним молодшим командиром із великим бойовим досвідом".

У відомстві заявили, що його загибель була "трагічним нещасним випадком", який стався під час того, як він "спостерігав за випробуванням українськими військовими нової оборонної спроможності".Міністерство оборони не прокоментувало додаткові запитання щодо обставин інциденту.

Командир роти Гулі у десантному полку заявив, що 28-річний військовослужбовець був "природженим солдатом", який "мав рідкісний дар: глибоку доброту і щирий час для кожного".

Гулі приєднався до полку в червні 2016 року після завершення підготовки в Центрі підготовки піхоти.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, в Україні загинув інший британський військовослужбовець. Міноборони Британії наголосило, що його смерть не була спричинена ворожими діями. Попередні дані свідчать, що він загинув у ДТП.