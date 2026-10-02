Суд у Німеччині наказав замку тримати вікно відчиненим для кажанів

Адміністративний суд Карлсруе у Німеччині постановив, що власниця замку в Гондельсгаймі у землі Баден-Вюртемберг повинна залишати відкритим південне вікно на горищі у вежі для кажанів.

Про це йдеться у публікації Spiegel, пише "Європейська правда".

У судовій справі фігурує нічниця велика – вид кажанів, який перебуває під суворою охороною. Позивачка є власницею замку в Гондельсгаймі, який має статус пам’ятки культури особливого значення, з 2010 року.

Від 2014 року вона сперечається з природоохоронними органами через колонію кажанів, яка влаштувала там "лігво" та традиційно потрапляє всередину і вилітає через вікно у вежі.

Коли органи влади встановили, що власниця замку закрила вікно, вони зобов’язали її відкрити його та надали природоохоронному органу право двічі оглядати горище протягом періоду розмноження. Суд підтвердив вимогу залишати вікно відкритим, однак скасував право на проведення оглядів.

Власниця замку стверджувала, що горище не є місцем розмноження та відпочинку кажанів, що перебуває під захистом. Крім того, вона вважала, що дощова вода, неприємний запах, а також забруднення фекаліями й сечею кажанів створюють загрозу для стану будівлі.

Адміністративний суд не погодився з аргументами власниці замку. На його погляд, нічниця велика потребує великих горищ, а горище замку є захищеним місцем її розмноження.

Суд також не визнав за власницею права на фінансову компенсацію через присутність кажанів. Відмову в компенсації суд обґрунтував тим, що існують різні способи зменшити негативний вплив фекалій, сечі та дощової води.

Рішення суду ще не набуло законної сили.

Нагадаємо, у березні у Німеччині через пожежу зазнав пошкоджень замок XII століття.

Торік німецькі замки Людвіга II стали об’єктами Всесвітньої спадщини.