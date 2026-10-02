Швейцарія підтримає вісім проєктів відбудови України на понад 145 млн євро

Федеральна рада Швейцарії 2 жовтня ухвалила рішення про фінансування восьми проєктів швейцарських компаній, спрямованих на підтримку відбудови України.

Про це повідомили в уряді Швейцарії, пише "Європейська правда".

Проєкти були відібрані в рамках конкурсного відбору серед швейцарських компаній, що мають філії в Україні.

"Ці проєкти також мають сприяти збереженню та створенню робочих місць, а також підвищенню кваліфікації місцевих фахівців завдяки цілеспрямованому навчанню та швейцарському досвіду. Водночас ці проєкти дають змогу швейцарським компаніям зміцнити свою діяльність та партнерські відносини в Україні", – йдеться у повідомленні.

В Україні Швейцарія вже фінансує проєкти швейцарських компаній, спрямовані на підвищення стійкості. А 2 жовтня Федеральна рада схвалила ще вісім проєктів у галузях енергетики, громадського транспорту та водопостачання на загальну суму 135 млн швейцарських франків (понад 145 млн євро).

Компанії, які стали переможцями, повинні самостійно фінансувати щонайменше 10% проєктних витрат. Остаточний відбір був здійснений у співпраці з урядом України з урахуванням потреб країни.

Нагадаємо, Швейцарія надасть близько 730 тисяч доларів на збереження та відновлення Києво-Печерської лаври, Успенський собор якої постраждав від влучання під час одного з російських обстрілів.

Раніше повідомляли, що Франція розпочала підготовку до навчання перших українських льотчиків керуванню французькими винищувачами Rafale напередодні можливої поставки 16 літаків у 2028–2029 роках.