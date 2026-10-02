Експрем'єрка Литви поскаржиться на психіатра за відмову консультувати дитину російською

Експрем'єрка Литви, нині міністерка соціального захисту у праці Інга Ругінене подасть у прокуратуру скаргу на дитячого психіатра, який відмовився консультувати дитину російською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Після того, як дитячий психіатр Лінас Слушніс відмовився розмовляти російською з малолітнім, якого доставили до лікарні у критичному стані, міністр соціального захисту та праці Інга Ругінене звертається до Генеральної прокуратури Литви.

"Зараз ми готуємо документи. Я сама звернуся до генпрокурора та до прокуратури, нехай вони з’ясують усі обставини", – сказала в п’ятницю Ругінене.

За її словами, дитина, яку відмовився консультувати Слушніс, намагалася отримати допомогу в трьох різних медичних закладах.

"Мені здається, що ми даремно приділяємо увагу та дискутуємо про мову, забуваючи, що за всією цією історією стоїть дитина. Дитина, яка перебуває на межі самогубства. Того дня він відвідав три медичні заклади, оскільки його перенаправляли з одного місця в інше. Це нормально?" – запитала міністр.

У зверненні Ругінене просить оцінити, чи не підпадають дії психіатра Вільнюської Сантаришкської клініки під порушення ст. 144 Кримінального кодексу Литовської Республіки – залишення без допомоги в небезпеці для життя або здоров’я.

Крім того, Генеральну прокуратуру просять з’ясувати, чи не порушив лікар ст. 169 КК ЛР (дискримінація за національною, расовою, статевою, релігійною та іншою ознакою).

Служба з прав дитини у Facebook повідомила, що дитину доставили до лікарні у стані "глибокої кризи", її життю загрожувала небезпека. Там зазначено, що психіатр відмовився надати дитині послугу мовою, зрозумілою для неї, і не погодився на пропозицію фахівців виступити в ролі перекладачів. За даними служби, необхідну допомогу дитина отримала в іншому медичному закладі, куди її госпіталізували.

Як повідомлялося, у Литві низка політиків пропонує поступовий відхід від викладання російською мовою в школах, де навчаються представники російськомовної меншини країни.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми та виключити з них твори Михайла Ломоносова, який прославляв імперські війни Росії.