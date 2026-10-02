У Польщі затримали українця, якого розшукував Інтерпол

57-річний громадянин України, який фігурував у розшуку Інтерполу на прохання влади Узбекистану, був затриманий під час перевірки на прикордонному мосту в Слубіце, що на кордоні з Німеччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Затримання відбулося у четвер під час прикордонної перевірки, яку проводили на мосту у Cлубіце співробітники прикордонної служби. 57-річний чоловік в’їжджав до Польщі.

Під час перевірки даних з’ясувалося, що українець фігурує в базах даних як особа, розшукувана за червоним повідомленням Інтерполу.

Наказ про його арешт видали узбецькі служби у зв’язку з крадіжками, які він нібито вчинив.

Чоловіка затримали, а потім передали поліцейським у Слубіце.

Червоне повідомлення Інтерполу – це міжнародне повідомлення про осіб, яких розшукують у зв’язку з підозрою у скоєнні тяжких злочинів або які є засудженими остаточними вироками та можуть перебувати за межами країни, що веде провадження.

Нагадаємо, в лютому у Польщі затримали українця, якого розшукували спецслужби України за незаконне привласнення цінного майна.

Також у Варшаві затримали українця з понад 70 кг наркотиків і підробленими документами.