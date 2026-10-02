У Молдові визнали законною вимогу знання румунської мови для кандидатів у Гагаузії

Конституційний суд Молдови визнав конституційною вимогу щодо знання румунської мови для кандидатів на посаду башкана (голови) Гагаузії.

Про це повідомило молдовське видання Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 2 жовтня Конституційний суд відхилив звернення депутатів від Партії соціалістів (ПСРМ), які намагалися оскаржити цю норму Кодексу про вибори.

Про рішення суду повідомила його голова Домніка Маноле. Вона підкреслила, що вимога щодо знання румунської мови кандидатом на посаду башкана не може вважатися несподіваною, адже від здатності голови автономії безпосередньо спілкуватися з центральними органами влади офіційною мовою "залежить злагоджене функціонування держави та ефективність взаємодії між національними органами влади та керівництвом автономії".

"Державна мова є конституційною цінністю, символом єдності народу та невід’ємною частиною конституційної ідентичності Молдови. Цей конституційний аспект поширюється й на Гагаузію. Ця умова вписується в загальний правовий режим державної служби та відповідає необхідності ефективного виконання повноважень і міжвідомчої взаємодії", – додала Маноле.

Вердикт Конституційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Представники ПСРМ стверджують, що вимога щодо знання румунської мови кандидатами на посаду башкана обмежує право бути обраним.

У Гагаузії 15 листопада відбудуться подвійні вибори: депутатів Народних зборів та башкана. На початку вересня віцеголова Центральної виборчої комісії Павло Постика повідомив, що на виборах башкана кандидатам вперше доведеться доводити знання державної мови.

Нагадаємо, рік тому попередню очільницю регіону від партії "Шор" Євгенію Гуцул визнали винною в участі у незаконному фінансуванні партії та засудили до 7 років позбавлення волі.

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