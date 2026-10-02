Аеропорт Кишинева відновив роботу після неправдивого повідомлення про бомбу

Повідомлення про бомбу в аеропорту Кишинева виявилося помилковим, він відновив роботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

У Прикордонній поліції 2 жовтня повідомили, що завершили перевірку приміщень аеропорту й не виявили нічого підозрілого.

"Спеціалізовані групи завершили перевірки. Повідомлення про замінування аеропорту Кишинева не підтвердилося", – запевнили прикордонники.

У відомстві уточнили, що аеропорт відновив роботу в штатному режимі, а пасажири можуть продовжувати свої подорожі.

Нагадаємо, що після надходження сигналу про потенційну загрозу пасажирів і персонал аеропорту оперативно евакуювали, а процедуру реєстрації на рейси призупинили. Через інцидент затримали щонайменше три рейси – до Стамбула, Франкфурта та Відня.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались особу росіянина, який міг організувати диверсію в аеропорту Лейпцига. План підкласти вибухівку міг належати російському байкеру Олегу Льовушкіну.

А 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.