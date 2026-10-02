У Львові ексгумували останки 130 солдатів Війська Польського та Вермахту

На старому Голосківському кладовищі Львова 28 вересня завершили ексгумаційні дослідження, за результатами яких було знайдено 113 цілих останків солдатів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, а також останки 17 військовослужбовців Вермахту.

Про це 2 жовтня повідомив Український інститут національної пам’яті, пише "Європейська правда".

Роботи тривали з 25 серпня 2026 року, з метою ексгумації, дослідження та подальшого перепоховання останків солдатів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року.

Окрім останків цілих останків 130 військовослужбовців також знайшли окремі розрізнені останки, приналежність яких поки не встановили. Ймовірно, вони належать ще двом людям.

Крім того, під час ексгумації виявили багато предметів: солдатські жетони, медальйони, гудзики та інші частини уніформи, особисті речі, гільзи тощо.

Дослідження проводило ТОВ "Українська пам’ять" за участі польських фахівців – працівників Інституту національної пам’яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Роботи відбулися відповідно до домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.

Український інститут національної пам’яті також залучив фахівців комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля" – пошуковців та антрополога. Вони надавали консультаційну підтримку та здійснювали фаховий нагляд за проведенням досліджень.

15 вересня повідомляли, що на старому Голосківському цвинтарі у Львові під час пошукових робіт українські та польські фахівці ексгумували останки понад 80 військових.