У канадській провінції Альберта завершився референдум про те, чи залишатися у складі Канади, чи провести новий референдум про відокремлення – за результатами попереднього підрахунку, більшість висловились проти від’єднання.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на попередні результати референдуму, які наводить CBC.

Всього виборцям поставили на референдумі 10 запитань.

На запитання "Чи повинна Альберта залишитися у складі Канади, а чи уряд провінції повинен провести референдум про відділення?" 76,4% проголосували за збереження теперішнього статусу. Водночас трохи більше 23% висловились за проведення референдуму про відокремлення від Канади.

Щодо інших запитань у бюлетені, 56,7% населення вважає, що уряд Альберти повинен збільшити контроль над імміграцією. Зате більшість відповіла негативно на запитання про збільшення юрисдикції уряду провінції над федеральним урядом.

Остаточні результати очікувалися після 22:00 за місцевим часом, однак одна виборча дільниця в окрузі Кардстон-Сіксіка працювала довше, ніж передбачалося, що призвело до затримки оприлюднення цих даних. Станом на 23:30 були підраховані понад мільйон голосів.

Нагадаємо, референдум в Альберті вирішили провести як наслідок петиції, яка зібрала достатню кількість голосів. Активісти, які виступають за від’єднання, вважають, що федеральний уряд недостатньо зважає на економічні інтереси західних провінцій, які є економічно розвиненими.

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