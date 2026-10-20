Білорусь заборонила деякі товари з Латвії

Білорусь заявила в понеділок, що забороняє ввезення низки товарів із сусідньої Латвії через "недружню риторику" та "неконструктивні підходи".

Про це повідомило державне інформаційне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Як повідомили БЕЛТА у пресслужбі уряду, захід охоплює широкий перелік товарів латвійського походження, зокрема рибні консерви та різні види промислових виробів.

"Таке рішення ухвалено у зв’язку з тим, що латвійська сторона продовжує дотримуватися неконструктивних підходів та недружньої риторики у відносинах з Білоруссю", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 жовтня агресивно налаштовані озброєні чоловіки в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії 20 нелегальних мігрантів. Особи, які супроводжували мігрантів, погрожували військовослужбовцям, які не дозволили їм перетнути кордон. Через кілька годин люди в масках проникли на територію Латвії та пошкодили інфраструктуру.

Відповідальність за інцидент взяло на себе раніше маловідоме угруповання "Чорні руси".

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент, заявив, що за цим стоїть Москва.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні на початку жовтня, щоб отримати гроші від ЄС.