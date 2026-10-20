Зеленський прибув на зустріч до короля Норвегії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Королівського палацу в Осло, де зустрівся з королем Норвегії Гоконом VIII.

Про це повідомляє NRK, інформує "Європейська правда".

Зеленського зустрів голова королівського двору Олав Хеян-Енгдал.

Це перша зустріч українського президента з Гоконом з моменту його вступу на королівський престол.

Пізніше він вирушить на надзвичайно важливі переговори зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський прибув в Осло у вівторок для переговорів з норвезькими посадовцями, а також для проведення перемовин зі спецпредставниками президента США та європейцями з метою завершення війни.

Раніше у вівторок спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни. Його колега Джаред Кушнер братиме участь дистанційно, зять президента Трампа захворів на грип.

На переговорах в Осло в вівторок, що пройдуть за участю президента Володимира Зеленського, спецпредставників президента Трампа і лідерів Норвегії та Фінляндії, будуть також присутні представники Британії, Франції, Німеччини та Польщі і посадовці з ЄС та НАТО.

Євросоюз представлятиме керівник кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, а НАТО – заступник керівника апарату генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.