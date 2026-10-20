ЗМІ: на саміті ЄС між прем'єрами Іспанії та Польщі виникла запекла суперечка через міграцію

На саміті Європейської ради минулого тижня прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та глава польського уряду Дональд Туск посперечалися на тему міграції, під час якої останній покинув конференц-залу.

Про це стало відомо RMF FM, пише "Європейська правда".

У понеділок ввечері прем’єр Польщі розповів про свою дискусію з іспанським колегою минулого тижня. За його словами, на саміті ЄС у Брюсселі Польща та група європейських країн розкритикували міграційну політику Мадрида.

"Відбулося досить гостре протистояння. З одного боку, прем'єр-міністр Іспанії захищав те, що ми вважали неефективною міграційною політикою, а саме надмірну відкритість. З іншого боку, дуже сильний альянс: Польща, Італія, Данія. Ми запропонували дуже жорсткі положення", – розповів Туск.

Він переконаний, що майже всі європейські країни приєдналися до його роздумів з цього питання.

Видання RMF FM повідомило про додаткові подробиці щодо напруженості під час саміту Європейської ради. Зазначається, що дискусія між прем'єр-міністрами Польщі та Іспанії була настільки напруженою, що, за словами дипломатів, межувала з "непарламентськими словами". Окрім Іспанії, серед країн, які виступили проти ініціативи Польщі, Данії та Італії, були Франція та Люксембург.

Санчес виступив на захист легалізації сотень тисяч нелегальних мігрантів. Він стверджував, що це сприятиме їхній інтеграції та дозволить краще контролювати ситуацію.

У відповідь Туск заявив, що "це не той шлях". Він звинуватив прем'єр-міністра Іспанії у грі з безпекою Європи та в тому, що запропоновані Мадридом дії можуть заохотити до незаконного перетину європейського кордону. Прем’єр Польщі рішуче висловився за суворий захист зовнішніх кордонів ЄС, боротьбу з нелегальною міграцією, депортацію іноземців, які порушують закон, та можливість застосування жорсткої політики щодо надання притулку.

Під час суперечки Туск вийшов із зали засідань і пішов до кімнати польської делегації, щоб обговорити останні домовленості. Тоді одному з членів делегації Польщі надійшло SMS-повідомлення з інформацією, що прем’єри Чехії та Угорщини не хочуть ухвалювати рішення за відсутності польського колеги.

За мить Туску зателефонував президент Європейської Ради Антоніу Кошта і попросив його повернутися до зали, оскільки переговори не могли продовжуватися: "Без тебе ми не рушимо далі".

У підсумкових висновках саміту ЄС зрештою з’явилося оголошення про розробку Європейською комісією рамок кризового реагування у випадках напливу мігрантів на кордони ЄС. Згідно з вимогами Польщі, вони мають передбачати як можливість призупинення права на притулок у кризових ситуаціях, так і врахування специфіки окремих держав.

Як повідомлялося, лідери Польщі, Данії та Італії закликали Європейський Союз значно посилити свою позицію щодо нелегальної міграції.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.