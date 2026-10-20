В Албанії дедалі більше людей виходить на акції протесту проти уряду

Антиурядові протести, очолювані студентами університетів та учнями середніх шкіл, в Албанії тривають уже другий тиждень, причому кількість учасників таких акцій зростає.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, протестувальники не виявляють жодних ознак того, що готові відмовитися від своїх вимог щодо політичних змін.

У вівторок натовп у столиці, Тирані, збільшився, коли викладачі університетів та інші громадські діячі приєдналися до демонстрацій на підтримку студентів, які вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Понад 1 000 науковців підписали петицію, в якій закликають його піти у відставку та сформувати технократичний уряд.

У символічній спробі розпочати переговори зі студентами Рама виставив перед своїм кабінетом червоні стільці, на кожному з яких лежав папірець із написом "Діалог". Однак коли прибули протестувальники, вони порвали ці папірці.

Протестувальники скаржаться, що вже кілька місяців проводять мирні демонстрації, але їх ніхто не чує.

Те, що почалося як опір будівництву розкішного приморського курорту, пов’язаного з Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, переросло у ширший рух проти корупції.

Минулого тижня до мітингів приєдналися студенти університетів та учні середніх шкіл.

У столиці відбулися найжорстокіші вуличні сутички за останнє десятиліття: сотні людей отримали поранення, а урядові будівлі, банки та підприємства зазнали пошкоджень. Поліція застосовувала сльозогінний газ, водомети та гумові кулі для розгону натовпу, а влада порушила кримінальні справи проти сотень демонстрантів.

Рама, який минулого року здобув четвертий термін на посаді, відмовився піти у відставку та звинуватив опозиційні групи й іноземні сили у використанні протестів для дестабілізації ситуації в Албанії.

Він наполягає, що його мандат на управління країною до 2029 року не може бути оскаржений за допомогою насильства.

18 жовтня Рама говорив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.