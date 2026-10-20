Лідерка Сербії звинувачує спостерігачів від ЄС на виборах у політичній упередженості

Виконувачка обов'язків президента Сербії Ана Брнабич висловила незгоду зі складом місії Європейського парламенту, яка спостерігатиме за парламентськими виборами, що відбудуться в країні у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rapporteur.

У листі, надісланому у вівторок голові Європейського парламенту Роберті Метсолі, Брнабич звинуватила кількох членів делегації, яка має відвідати Сербію з 22 по 26 жовтня, у політичній упередженості.

"Вибір осіб, які постійно висловлюють вкрай негативні думки про владу Сербії, а деякі з них публічно закликали до її відставки та висловлювали підтримку іншим учасникам виборів, явно вказує на те, що вони приїжджають до Сербії з уже сформованими висновками", – написала Брнабич у листі.

Особливо Брнабич обурилась тим, що місію очолюватиме євродепутат Андреас Шідер.

Раніше Брнабич критикувала Шідера, члена лівоцентристської Соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ), стверджуючи, що цей депутат Європарламенту "щодня заявляє, що Александар Вучич має піти з посади".

Відповідаючи на лист Брнабич у вівторок, Шідер заявив австрійському інформаційному агентству APA, що це є "безпрецедентною атакою на місію Європейського парламенту зі спостереження за виборами".

Інший член делегації, Гельмут Брандштеттер, заявив, що й надалі зосереджуватиметься на забезпеченні чесності голосування.

"Як досвідчений спостерігач за виборами, я не буду відволікатися на вигуки і цього разу зосереджуся на тому, чи є вибори вільними та справедливими", – сказав Брандштеттер.

Тим часом лідер опозиційної проєвропейської коаліції "Європейська Сербія" Драган Джилас, звинуватив Брнабич у спробі дискредитувати спостерігачів Європейського парламенту за виборами ще до їхнього прибуття.

"Замість того, щоб гарантувати, що кожен громадянин зможе вільно проголосувати, ви нападаєте на Андреаса Шідера лише тому, що, Боже мій, як політик, він зробив політичні заяви", – заявив Джилас.

До складу делегації з семи осіб входять депутати Європарламенту від шести політичних груп та п’яти країн.

9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

А сам Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії.

Читайте більше у статті: "Вічний Вучич" йде з посади. Навіщо президент Сербії планує дострокові вибори.