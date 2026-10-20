Каллас: МКС зазнає атак саме тоді, коли він найбільше потрібен

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Брюссель використає найближчі місяці "для налагодження діалогу" щодо того, як протидіяти санкціям США проти Міжнародного кримінального суду.

Про це вона сказала у вівторок, 20 жовтня, передає Politico, пише "Європейська правда".

Як зазначається, раніше майже 60 депутатів Європарламенту з різних політичних таборів закликали Європейську комісію швидко втрутитися після того, як Білий дім оголосив санкції проти МКС.

"Ми повинні залишити відкритими всі варіанти. Якщо ми застосуємо блокувальний закон, у нас буде лише один шанс, і ми повинні використати його правильно. Тому це має бути добре підготовлено", – сказала Каллас.

Вона наголосила, що "МКС зазнає атак саме в той момент, коли ми потребуємо його найбільше".

"Європейський Союз має практичні засоби, щоб зробити більше", – додала вона.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 9 жовтня, запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.