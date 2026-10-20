Спецслужба Молдови оцінила ризики, пов'язані з діяльністю Yandex Go

Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови надіслала компетентним органам оцінку ризиків, пов’язаних із групою Yandex Go, та рекомендувала їм вжити відповідних заходів.

Про це у спецслужбі заявили у коментарі Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві наголосили, що специфіка їхньої роботи вимагає суворого режиму конфіденційності щодо оперативної інформації, яка стосується державної безпеки. Проте у СІБ підтвердили, що здійснюють активний моніторинг ризиків, пов’язаних із сервісом.

"СІБ передала інформацію про оцінку ризиків, пов’язаних із групою Yandex Go, установам, що мають повноваження в цій сфері, та рекомендувала їм вжити необхідних заходів", – повідомили у спецслужбі.

У СІБ нагадали про засідання Ради з перевірки важливих для державної безпеки інвестицій, скликане урядом, на якому влада ухвалила рішення провести "поглиблену оцінку" діяльності Yandex Go, щоб перевірити можливі ризики інформаційної безпеки та захист персональних даних.

Протягом 20 днів компанія має надати документи та інформацію, зокрема про власників.

У Yandex Go погодилися надати інформацію та наголосили, що персональні дані користувачів із Молдови обробляються на серверах у ЄС.

У 2025 році повідомляли, що в столиці Молдови Кишиневі офіційно запрацювала служба таксі Bolt, яка для уряду країни стала можливістю потіснити на ринку російський сервіс таксі Yandex Go.

Восени 2024 року у Молдові за запитом Служби інформації та безпеки (СІБ) заблокували п’ять сайтів, серед яких зокрема російські "Яндекс", Rutube і Dzen.