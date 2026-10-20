НАТО посилить спостереження в Чорному морі після низки інцидентів

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх інцидентів.

Про це сказала речниця НАТО Алісон Гарт, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Впродовж останнього часу у Чорному морі сталася низка інцидентів, під час яких, зокрема, кораблі зазнали атак поблизу Болгарії та Румунії.

З цією метою у НАТО заявили, що збільшать кількість засобів спостереження в регіоні.

"Сьогодні посли країн-членів НАТО зібралися на засіданні Північноатлантичної ради, щоб обговорити питання безпеки в Чорному морі", – сказала Гарт.

Вона зазначила, що НАТО вже посилив свою присутність на східному фланзі, зокрема за допомогою засобів протидії безпілотникам.

"НАТО надішле в цей регіон додаткові засоби, зокрема для спостереження, розвідки та криміналістичної експертизи", – додала речниця.

Як повідомлялося, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.

Перед тим дрони атакували два судна, які загорілися біля чорноморського узбережжя Румунії.

Як повідомлялось, на тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.