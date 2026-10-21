Рейтинг Ле Пен зростає на тлі протестів у Франції

Рейтинг ультраправої кандидатки на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен зріс на тлі соціальних протестів 17 жовтня, які охопили всю країну.

Про це свідчать результати опитування Ifop-Fiducial, проведених з 17 по 19 жовтня, інформує "Європейська правда".

Згідно зі сценаріями за результатами опитування, Марін Ле Пен набирає від 34% до 38% голосів у першому турі та випереджає кандидата, що посідає друге місце, на 18–22 пункти.

Однак за друге місце поки, згідно з опитуванням, точиться боротьба. Жан-Люк Меланшон посідає друге місце за всіма перевіреними сценаріями, набираючи від 15% до 20% голосів, але розриви між кандидатами, що йдуть за ним, залишаються дуже незначними.

Рафаель Глюксманн зміцнив би свою позицію провідного кандидата від лівих поза межами руху "Непокірна Франція": залежно від сценаріїв він набрав би від 12% до 16% голосів і в кількох із них йшов би нарівні з Едуаром Філіппом або навіть випереджав би його.

У разі, якщо Габріель Атталь представлятиме центральний блок, він навіть зрівняється з Жаном-Люком Меланшоном (16%).

У центральному блоці Едуар Філіпп продовжить втрачати позиції, що вже спостерігалося в середині жовтня. У випадку, якщо він буде єдиним кандидатом від цього блоку, його рейтинг знизиться з 18% у середині жовтня, а потім до 15%. Як єдиний кандидат від центрального блоку, Габріель Атталь своєю чергою набере 13%, цей показник залишається стабільним порівняно з серединою жовтня.

Серед правих кандидатів Брюно Ретайо набиратиме від 5% до 7,5% залежно від конфігурації, тоді як Давід Ліснар набере 7%, якщо він буде єдиним кандидатом від правих. Нарешті, Наташа Полоні, яку опитували вперше, набере 1% голосів.

У другому турі Марін Ле Пен перемогла б у всіх протестованих дуелях і навіть збільшила б відрив від своїх конкурентів. Едуар Філіпп залишився б її найсильнішим суперником (44% проти 56%). Далі йдуть Рафаель Глюксманн (43%), Габріель Атталь (42%) та Франсуа Олланд (41%). Жан-Люк Меланшон значно відстає (32% проти 68%).

Нагадаємо, раніше Ле Пен заявляла, що готова приїхати в Україну для дебатів з Зеленським про фінансову допомогу. Перед тим вона сказала, що Франція більше не може надавати Україні таку саму допомогу, як зараз, через погіршення свого фінансового стану.

Більше про ситуацію у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.