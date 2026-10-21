Рубіо: зараз України не існувало б, якби не допомога США

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зараз України б не існувало, якби не допомога Сполучених Штатів, у тому числі й за адміністрації Джо Байдена.

Про це він заявив у відповіді на запитання журналістів, яку наводить Clash Report, пише "Європейська правда".

Більше жодна країна не зробила стільки для допомоги Україні, як США, заявив Марко Рубіо журналістам.

"Зараз України б не існувало, якби не допомога, яку Сполучені Штати надали Україні, починаючи з адміністрації Байдена і продовжуючи під час цієї адміністрації", – сказав держсекретар США.

Втім, як додав Рубіо, мужність українських військових під час відбиття російської агресії все одно варто відзначити.

"Вони дуже сміливо захищаються в боротьбі проти значно більшої країни, і роблять неймовірні речі з допомогою, яку ми їм надаємо. Але, будьмо чесними, зараз би України не існувало, якби не мільярди доларів, які їм надали США", – заявив Рубіо.

Нагадаємо, напередодні 20 жовтня Зеленський назвав розмову з Рубіо "позитивною" та анонсував ще одну. Також він зазначив, що під час спілкування з представниками США 20 жовтня "детально обговорили гарантії безпеки" для України.