Віткофф прибув до Санкт-Петербурга на переговори з Путіним

Спецпосланець президента США Стів Віткофф вже перебуває у російському Санкт-Петербурзі, де у нього заплановані переговори з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомляє РБК, інформує "Європейська правда".

В аеропорту "Пулково" Віткоффа зустрічав спецпредставник Путіна з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іноземними країнами Кирил Дмитрієв.

Разом вони прибули до Константинівського палацу в Санкт-Петербурзі.

Помічник Путіна Юрій Ушаков розповів журналістам, що головною темою переговорів правителя Росії з Віткоффом стане війна проти України.

"Переговори щодо українського конфлікту, звісно, є головною частиною сьогоднішньої зустрічі. Захід плановий, його узгоджували кілька днів. Для нас, для тих, хто готував цей захід, ніякої таємниці не було", – сказав він

У зустрічі також візьме участь Дмитрієв. Спецпосланець президента США Джаред Кушнер не приїхав через хворобу, додав Ушаков.

Варто зазначити, що у вівторок в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Віткоффом і Кушнером.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.