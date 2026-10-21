Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що підписав розпорядження про внесення до списку небажаних осіб голову комітету з питань культури Львівської обласної ради Святослава Шеремети, який запропонував оголосити 2027 рік у Львівській області роком УПА.

Про це Сікорський написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича" на сесії 20 жовтня.

"Я підписав клопотання про внесення до списку небажаних осіб у Республіці Польща депутата Львівської обласної ради С. Шеремети – реконструктора "Галичини" Ваффен-СС, автора ідеї проголошення 2027 року роком Р. Шухевича, командира УПА, який віддавав накази про виселення та вбивство поляків", – написав глава МЗС.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що 2027 рік, оголошений роком УПА у Львівській області, шкодить стосункам двох країн.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також розкритикував рішення Львівської обласної ради оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича".