Міністр цифровізації Польщі: соцмережі є "мовчазними союзниками" Росії

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський назвав соціальні мережі "мовчазними союзниками" Росії у цифровій війні, пригрозивши їм штрафами за ігнорування вимог польського уряду.

Заяву польського міністра наводить Reuters, пише "Європейська правда".

Критика Гавковського пролунала після того, як дані польського Національного науково-дослідного інституту NASK показали, що платформи вжили заходів щодо менше ніж чверті з понад 65 тисяч повідомлень про фейкові акаунти та дезінформацію, які інститут надіслав їм у першому півріччі 2026 року.

Discord, Google, Meta, X, Telegram та TikTok не одразу відповіли на запити про коментарі.

"Триває цифрова війна з Росією, і в рамках цієї цифрової війни існує фронт дезінформації. На цьому фронті дезінформації є мовчазний союзник російських ботів та кремлівського Головного управління Генерального штабу ЗС: соціальні мережі", – сказав польський міністр.

"Соціальні мережі нічого не роблять з цього приводу", – додав він під час пресконференції.

Дані NASK показали, що з усіх повідомлених випадків дезінформації та фейкових акаунтів соціальні мережі видалили 7% і провели модерацію понад 17%.

"Ці дані вказують не просто на бездіяльність, а на свідомі дії платформ – які отримують прибуток від дезінформації, використовують її та розглядають як джерело своїх доходів", – сказав Гавковський.

Міністр цифровізації Польщі висунув вимогу до платформ щодо створення ефективних польськомовних команд з модерації контенту, які б підтримували прямий зв’язок у режимі реального часу з відповідними органами, що повідомляють про такий контент.

Він також вимагає ліквідації так званих фіктивних процедур оскарження, негайного видалення будь-яких виявлених мереж ботів та скорочення часу реагування на всі такі повідомлення.

"Крім того, я чітко дав зрозуміти, що будь-який державний запит, який ці платформи залишать невиконаним, спричинить процедуру накладення на них фінансових санкцій", – зазначив Гавковський.

Раніше Гавковський викликав до Міністерства цифрових справ Польщі інтернет-компанії, зокрема Google та Meta, вимагаючи від них вжити додаткових заходів для стримування поширення контенту, що закликає до насильства, після серії нападів із застосуванням холодної зброї у школах.

Минулого місяця прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про створення Центру боротьби з дезінформацією.