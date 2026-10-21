У Путіна заявили, що очікують нового раунду переговорів зі США та Україною у листопаді

Помічник російського правителя Юрій Ушаков заявив, що РФ розраховує на відновлення тристоронніх переговорів щодо завершення війни наступного місяця.

Про це він сказав у коментарі російському пропагандистському медіа "Вести", передає "Європейська правда".

За словами помічника Путіна, новий раунд тристоронніх переговорів між Росією, США та Україною може відбутися в Абу-Дабі в середині листопада.

"Ми орієнтуємося на Абу-Дабі… Була така домовленість, що десь, мабуть, у середині листопада, у десятих числах листопада", – сказав Ушаков.

Хто саме представлятиме Росію на переговорах, ще не визначено, додав він.

Як уточнив Ушаков, переговори відбудуться "на експертному рівні", як і раніше – в Абу-Дабі та Женеві. Тоді у зустрічах брали участь, зокрема, помічник Путіна Владімір Мединський, начальник Головного управління Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра закордонних справ Михаїл Галузін.

За словами представника глави Кремля, головною темою переговорів стануть "питання забезпечення безпеки Росії та України" вже після завершення війни.

Президент Володимир Зеленський заявляв про готовність України взяти участь у тристоронній зустрічі зі США та Росією на технічному рівні. Раніше ЗМІ писали, що представники США, України та РФ можуть зустрітися у жовтні в Абу-Дабі, щоб обговорити можливість часткового припинення вогню, зокрема взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі.

21 жовтня у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч правителя РФ Владіміра Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, на якій обговорювали мирне врегулювання в Україні.

До Росії Віткофф приїхав з Норвегії, де в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, президента Фінляндії Александра Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після переговорів Стубб розповів, що на них йшлося про питання, пов’язані з безпекою, енергетикою та економікою у контексті війни РФ проти України.

За даними Axios, в ході переговорів Кушнер, який долучився онлайн, вимагав від України припинити удари по російських НПЗ.