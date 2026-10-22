Президент Румунії попередив про посилення російських провокацій

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія більше схильна до ескалації війни в Україні, ніж до її припинення, а також вказав на збільшення кількості провокацій на території Європейського Союзу.

Про це він сказав у ефірі Bloomberg, передає "Європейська правда".

Дан вказав на зростання кількості провокацій з боку Кремля на території Європейського Союзу.

"Росіяни намагаються ескалувати ситуацію, провокувати всі європейські країни. Ми не повинні втягуватися в цей процес ескалації", – сказав він.

За його словами, члени НАТО дійшли висновку, що необхідно бути краще підготовленими, "щоб відповісти на цю провокацію та зберігати спокій".

Також, хоча румунський президент сподівається, що американському лідеру Дональду Трампу вдасться виступити посередником у досягненні угоди між двома сторонами, він не бачить, щоб Росія наразі була до цього готова.

Він наголосив, що поки ситуація залишається такою, країни-члени ЄС, зокрема Румунія, прагнуть деескалації ситуації, водночас готуючись до гібридних атак з боку Москви, зокрема вторгнень дронів, кібератак та дезінформації.

"Ми хочемо зберігати спокій і збивати дрони, які проникають на нашу територію та в наші територіальні води", – додав Дан.

Варто зауважити, що нещодавно глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

А Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.