Уряд Великої Британії радить мешканцям мати запаси їжі та води на три дні

У Великій Британії стартувала кампанія Be Ready, яка має на меті підготувати країну до наслідків кліматичної кризи, технологічної залежності та загроз з боку ворожих держав.

Про це інформує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У нових урядових рекомендаціях, розроблених для забезпечення виживання домогосподарств у разі погодних чи кіберзагроз та інших серйозних надзвичайних ситуаціях, кожному британцеві рекомендується мати запаси до дев’яти літрів бутильованої води та продуктів харчування на три дні.

"Перед обличчям цих загроз, які не є гіпотетичними, а реальними, і які виникають не десь далеко, а дедалі частіше саме тут, ми маємо активізувати зусилля та серйозно поставитися до нашої національної стійкості, а також до національної оборони", – сказав міністр оборони Британії Вес Стрітінг.

За словами Веса Стрітінга, Великій Британії потрібно готуватися до загрози державного тероризму з боку Росії чи інших ворожих держав, спрямованого проти повсякденної інфраструктури.

Людям рекомендується тримати вдома запас ковдр і готівки, а також аптечку, ліхтарик з батарейками та FM-радіо з ручним заводом. Для пиття слід запастися трьома літрами води на людину на день, а для приготування їжі та миття знадобиться ще більше, додається в рекомендаціях.

У серпні уряд зазначив, що громадянам Великої Британії буде рекомендовано запастися консервами, але кампанія Be Ready від Кабінету міністрів є більш конкретною. За нею послідує рекламна кампанія в соціальних мережах та на радіо.

Крім Великої Британії раніше схожі рекомендації надали у Франції, Ірландії та Нідерландах.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.

А військово-повітряні сили США вивели всі свої бомбардувальники з британської авіабази "Фейрфорд".