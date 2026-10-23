Стефанчук у Будапешті обговорив з угорською колегою євроінтеграцію України

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся у Будапешті з Головою Державних Зборів Угорщини Аґнеш Форштгоффер.

Про це він повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Стефанчук наголосив, що ця зустріч – друга за короткий час після нещодавньої розмови між ними у Римі. Він подякував за запрошення взяти участь у заходах із нагоди 70-ї річниці Угорської революції 1956 року.

Спікер ВР зазначив, що вони окремо говорили про спільні трагічні сторінки історії.

"Українці пам’ятають Голодомор, угорці – радянські репресії та примусові депортації. Саме тому важливим кроком стало ухвалення Верховною Радою постанови про визнання та засудження злочинів радянської військової адміністрації проти угорців у 1944–1946 роках", – акцентував він.

Стефанчук переконаний, що "відновлення історичної справедливості та відкритий міжпарламентський діалог мають сприяти зміцненню довіри між Україною та Угорщиною".

Також вони обговорили розвиток міжпарламентської співпраці, зокрема активізацію роботи груп дружби парламентів країн.

Окремо він висловив сподівання на подальше сприяння Угорщини відкриттю решти переговорних кластерів та просуванню України до членства в ЄС.

"Переконаний, що спільна зацікавленість у конструктивному діалозі, взаємна повага та готовність чути одне одного стануть основою для подальшого розвитку українсько-угорських відносин", – додав Стефанчук.

Цього дня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що цінності та прагнення учасників Угорської революції 1956 року близькі українцям, які сьогодні захищають свою свободу й незалежність від російської агресії.

Нагадаємо, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що станом на зараз вдалося "перегорнути сторінку" відносин з Угорщиною, коли вона створювала виклики на шляху України до ЄС.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з главою угорського уряду Петером Мадяром 16 жовтня в Брюсселі таку ж думку про нову сторінку у відносинах висловив і Андрій Сибіга.