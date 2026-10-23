Зеленський про річницю Угорської революції: сміливих та волелюбних варто підтримувати

Президент України Володимир Зеленський, згадуючи події Угорської революції 1956 року, заявив, що в ті часи "європейці та весь світ пройшли дуже важливу і багато в чому визначальну розвилку".

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський наголосив, шо сміливість та волелюбність угорців виявились дуже сильними і "це досі вражає всіх нас в Європі".

"Але сильні рішення світу тоді, на жаль, не прийшли на поміч людям. Це призвело ще до десятиліть тоталітарного панування в значній частині Європи, яке перервали вже революції 1980-х. 1956 рік міг багато змінити. І цей висновок зараз дає нам основу, щоб говорити абсолютно точно: коли люди сміливі та волелюбні, це варто підтримувати. Це заслуговує на підтримку всюди на землі, щоб свободи ставало більше", – зауважив він.

Зеленський подякував тим, хто "памʼятає історію, шанує сміливість та волелюбність людей і не ховається від рішень, коли рішення необхідні".

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що цінності та прагнення учасників Угорської революції 1956 року близькі українцям, які сьогодні захищають свою свободу й незалежність від російської агресії.

Нагадаємо, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що станом на зараз вдалося "перегорнути сторінку" відносин з Угорщиною, коли вона створювала виклики на шляху України до ЄС.

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з главою угорського уряду Петером Мадяром 16 жовтня в Брюсселі таку ж думку про нову сторінку у відносинах висловив і Андрій Сибіга.