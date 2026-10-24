У Німеччині горів колишній гірський будиночок нацистів, затримано підозрюваного

У Німеччині сталася пожежа в "Кельштайнхаусі" ("Орлине гніздо") на Оберзальцберзі в Берхтесгадені – колишньому гірському будиночку нацистського керівництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За даними Південного управління поліції Верхньої Баварії, перші рятувальники прибули до гірського готелю о 21:52 у п’ятницю ввечері та виявили масштабну пожежу.

Поліція Верхньої Баварії у суботу рано вранці повідомила, що взято під варту підозрюваного. Чи пов’язана затримана особа з пожежею, ще з’ясовується. Розслідування перейшло до кримінальної поліції Траунштайна.

Доступ пожежних машин до "Кельштайнхауса" був ускладнений через розташування будівлі. Крім того, у безпосередню близькість до ресторану та самої будівлі можна було потрапити лише у важкому дихальному апараті.

Поліція не вважає, що хтось постраждав. За наявною інформацією, у "Кельштайнхаусі" нікого не було.

Згідно з веб-сайтом Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden (Асоціації гірських пригод Берхтесгадена), "Кельштайнхаус" – також відомий як "Орлине гніздо" – мав працювати цього сезону до 8 листопада.

"Кельштайнхаус", розташований на висоті 1834 метрів, з 1952 року функціонує як гірський готель. Будівля була зведена в 1938 році й розташовувалася в житловому та урядовому районі націонал-соціалістичного керівництва, закритому для громадськості.

Будівля розташована на вершині гори і призначалася виключно для високопоставлених нацистів. Адольф Гітлер відвідував її лише кілька разів. Всупереч поширеній думці, "Кельштайнхаус" не був подарунком до 50-річчя Гітлера в 1939 році, як зазначено на веб-сайті будинку.

Для доступу до будівлі в скелю було вбудовано "золотий ліфт", який долає останні приблизно 125 метрів. Дістатися до нього можна по Кельштайнштрассе – дорозі, якою зараз курсують виключно автобуси.

На відміну від інших будинків нацистських високопосадовців на Оберзальцберзі, він не зазнав пошкоджень під час атак союзників.

Гітлер кілька разів відвідував Оберзальцберг і вже у 1933 році придбав там заміський будинок, який згодом перетворив на "Бергхоф". Він також проживав там частину часу та використовував "Бергхоф" для прийому політиків. Інші нацистські політики, такі як Мартін Борман, Герман Герінг та Альберт Шпеєр, також мали будинки у так званій "закритій зоні фюрера" на Оберзальцберзі. В наші дні на цій території, серед іншого, розташований документаційний центр.

В Австрії влітку завершили реконструкцію будинку, де народився Адольф Гітлер, й відтепер у будівлі в місті Браунау-на-Інні розміщується поліцейський відділок.

Також писали, що у Німеччині під час офіційного відзначення чергової річниці невдалого замаху на Адольфа Гітлера сталася сутичка через вінок від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" – він обурив нащадка одного з учасників руху опору.