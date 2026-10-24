Мерц відкинув розмови про співпрацю з "Альтернативою для Німеччини"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у суботу ще раз підтвердив свою протидію будь-яким змінам у політиці "захисного бар’єру", спрямованій на ізоляцію ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Останнім часом у його партії лунала низка закликів спробувати знайти шляхи співпраці.

"Той, хто вважає, що мусить голосувати за цих людей, не має місця в нашому Союзі. Їм немає місця серед нас", – заявив Мерц на засіданні Християнсько-соціального союзу (ХСС), партії-побратима його Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Як повідомлялося, політик від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гвідо Хоєр планує піти проти позиції своєї партії і взяти участь у голосуванні за обрання міністра-президента землі Саксонії-Ангальт.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.