У Молдові констатували, що ситуація з рівнем води у Дністрі поліпшилася

Ситуація з рівнем води у Дністрі, що є критично важливим джерелом водопостачання Молдови, помітно покращилася за останні дні після дощів, які випали, зокрема, в Україні.

Про це ввечері 24 жовтня повідомив міністр охорони навколишнього середовища Молдови Георге Хаждер, його заяву наводить Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

Дністер є одним із ключових джерел води для Молдови, зокрема для Кишинева. З 26 вересня в Молдові діє надзвичайний стан в енергетичному та гідрологічному секторах на 60 днів, і однією з причин оголошення цього стану стало різке зниження рівня води у Дністрі.

"Я знову на Дністрі, тут за останні дні ситуація помітно покращилася. Чому? Тому що випали опади – як у Молдові, так і, насамперед, в Україні, звідки надходить більша частина стоку Дністра", – розповів у соцмережах Хаждер.

Міністр уточнив, що за останній тиждень рівень води на півночі Молдови значно підвищився. За його словами, завдяки опадам в Україні та на півночі Молдови вода почала підніматися з 18 жовтня.

"Таким чином, з 22 жовтня скидання води досягло 60 м³/с. Зазначу, що й надалі його обсяг залежатиме від опадів на заході України", – повідомив Хаждер.

Хаждер пояснив, що зниження рівня води у минулі тижні було пов’язане з посухою, особливо на території України.

"Усі бачили: коли була посуха, особливо в Україні, рівень води знизився. Коли почалися дощі, ситуація змінилася. Це означає, що ніхто не перекривав нам воду, просто ситуація в цьому плані була досить складною", – додав міністр.

14 жовтня молдовський прем’єр-міністр Василе Тофан повідомив, що Україна погодилася збільшити приблизно на 20% скидання води з Дністровського гідровузла, щоб підтримати водопостачання у Молдові.