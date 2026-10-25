У Німеччині повторно спалахнула пожежа в гірському будиночку нацистського керівництва

У ніч на неділю у Німеччині повторно спалахнула пожежа в "Кельштайнгаузі" в Баварії, колишньому гірському будиночку нацистського керівництва, який розташований на висоті понад 1800 метрів.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

За словами поліції, уночі вогонь знову спалахнув та піднявся до рівня кімнат після того, як масштабна пожежа вирувала в будівлі у п’ятницю. На місце до історичної пам’ятки на вершині гори Оберзальцберг направили пожежників, які загасили полум’я.

Наслідки п'ятничної пожежі фото: AFP

За словами поліції, повторне займання через тліючі жарини після ліквідації основної пожежі не є незвичним явищем.

"Будинок на Кельштайні", також відомий як "Орлине гніздо", був збудований за нацистського режиму в 1930-х роках як частина комплексу, яким Гітлер користувався на горі Оберзальцберг.

З 1952 року в будівлі працює ресторан. Гітлер кілька разів відвідував "Орлине гніздо", щоб приймати у ньому дипломатів та інших іноземних гостей.

Водночас у політичному сенсі резиденція не мала великого значення і переважно використовувалася високопосадовцями нацистського режиму для відпочинку та приватних святкувань. Нині в будівлі розміщена виставка, присвячена її історії за часів нацизму.

Увечері п’ятниці в "Орлиному гнізді" сталася масштабна пожежа. Поліція затримала підозрюваного в умисному підпалі.

За даними прокуратури, попередня психіатрична оцінка 33-річного громадянина Німеччини засвідчила, що він має психічне захворювання.

Вогонь значною мірою знищив будівлю. Збитки оцінюють у мільйони євро.

Нагадаємо, в Австрії влітку завершили реконструкцію будинку, де народився Адольф Гітлер, й відтепер у будівлі в місті Браунау-на-Інні розміщується поліцейський відділок.