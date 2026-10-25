На виборах у Болгарії усунули голову виборчої комісії з ознаками сп’яніння

У неділю в Болгарії, де проходить перший тур виборів президента, усунули від роботи голову виборчої комісії після повідомлення про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і привіз на дільницю алкоголь.

Про це повідомляє Болгарське національне телебачення (BNT), пише "Європейська правда".

Йдеться про голову дільничної виборчої комісії в селі Ізгрев в муніципалітеті Царево. Рішення ухвалила Бургаська регіональна виборча комісія після перевірки.

Згідно з повідомленням, яке надійшло телефоном, голова виборчої комісії перебував у стані алкогольного сп'яніння під час перевезення членів комісії до виборчої дільниці.

Під час подальшої перевірки Бургаська регіональна виборча комісія встановила, що чоловік поводився не зовсім адекватно та виявляв цілковиту байдужість до виборчого процесу.

Також з’ясувалося, що він приніс алкоголь до приміщення виборчої дільниці.

Під час розмови з ним перевіряльники помітили, що, хоча чоловік відповідав на поставлені запитання, його мовлення було характерно невиразним.

У результаті регіональна виборча комісія вирішила звільнити голову та визнати недійсним видане йому посвідчення. На його місце призначено нового голову, а також відбулися зміни на посаді заступника голови.

25 жовтня у Болгарії відбувається перший тур президентських виборів, на яких головними конкурентами є Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

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