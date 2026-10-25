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У Болгарії на виборах проголосували вже понад мільйон виборців

Новини — Неділя, 25 жовтня 2026, 18:05 — Уляна Кричковська-Богданова

У Болгарії, де проходить перший тур виборів президента, станом на 16:00 проголосували майже 16% виборців.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії країни, передає Болгарське національне радіо, пише "Європейська правда".

Як повідомляє ЦВК Болгарії, станом на 16:00 у країні проголосували понад 1 млн виборців, що становить 15,95% від загальної кількості громадян, які мають право голосу. Загалом у списках виборців зареєстровано понад 6 млн.

Найнижчу явку зафіксували в окрузі Кирджалі – 6,77%. Найактивніше голосували у багатомандатному виборчому окрузі Софії, де явка сягнула 25,9%.

25 жовтня у Болгарії відбувається перший тур президентських виборів, на яких головними конкурентами є Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Цього дня усунули від роботи голову виборчої комісії після повідомлення про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і привіз на дільницю алкоголь. 

Більше читайте у статті: Майже союзник Кремля: як вибори у Болгарії можуть зміцнити владу проросійського Радева.

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Болгарія вибори
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