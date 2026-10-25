У Болгарії отримали понад 200 заяв про порушення під час виборів

До Міністерства внутрішніх справ Болгарії надійшло понад 200 заяв про порушення під час першого туру виборів президента.

Про це пише Болгарське національне радіо, передає "Європейська правда".

Як зазначається, внаслідок цього нікого не було затримано. Також не було виписано жодних протоколів про адміністративні правопорушення.

З усіх заяв, поданих цього дня, 165 стосуються підкупу виборців. Ще 12 заяв, як зазначається, подано щодо незаконної передвиборчої агітації, одна – щодо голосування юридичних осіб, а 39 – щодо інших порушень.

Як писали, у Болгарії станом на 16:00 проголосували майже 16% виборців.

25 жовтня у Болгарії відбувається перший тур президентських виборів, на яких головними конкурентами є Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки, та проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров.

Цього дня усунули від роботи голову виборчої комісії після повідомлення про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і привіз на дільницю алкоголь.

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