У Болгарії підрахували понад 95% голосів: прихильниця РФ лідирує з невеликим відривом

У Болгарії на президентських виборах попередньо у лідерах Іліяна Йотова, яка зараз тимчасово виконує президентські обов’язки.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, пише БНТ, передає "Європейська правда".

Після опрацювання 95,29% голосів, дані свідчать про лідерство Йотової, яка набирає 34,59% голосів.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, друге місце посідає проукраїнський ексголова уряду Андрей Гюров із 32,03% голосів.

Різниця між двома лідерами президентських перегонів становить 2,56 відсоткового пункту.

Третє місце посідає лідер проросійської ультраправої партії "Вазраждане" Костадін Костадінов, який набирає 12,62%.

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, станом на 16:00 явка на президентських виборах становила близько 16%.

Зазначимо, Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

У разі її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами Радева.

Гюров, своєю чергою, – колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра з великим досвідом в економіці. За часів своєї короткої каденції він підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною, а також у парі з головним комісаром МВС Георгі Кандевим реалізував в країні найпрозоріші парламентські вибори за останні роки.

Гюров активно критикує владу, коли та робить антиукраїнські дії або підриває єдність ЄС та підтримує РФ.

25 жовтня усунули від роботи голову виборчої комісії після повідомлення про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння і привіз на дільницю алкоголь.

Більше читайте у статті: Майже союзник Кремля: як вибори у Болгарії можуть зміцнити владу проросійського Радева.